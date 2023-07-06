اليوم.. المنتخب الأولمبي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المغرب بنهائي أمم أفريقيا

يستأنف منتخب مصر الأولمبي، اليوم الخميس، تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة نظيره المغربي في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة، المحدد له يوم السبت المقبل، على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

ومن المقرر، أن يخوض المنتخب الأولمبي المصري مرانا قويا على أحد الملاعب الفرعية بالعاصمة المغربية الرباط، على أن يخوض مرانه الأخير غدا الجمعة على ملعب مولاي عبد الله الذي يستضيف المباراة النهائية مساء السبت المقبل.

وكان الجهاز الفني اكتفى بخوض اللاعبين الذين خاضوا مباراة غينيا في الدور نصف النهائي مرانا استشفائيا، داخل وحدة الجيم بمقر إقامة الفريق، تحت قيادة مدير الفني روجيرو ميكالي.

وتأهل المنتخب الأولمبي المصري إلى أولمبياد باريس 2024، بعد فوزه على نظيره منتخب غينيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب طنجة في المغرب، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي نظيره منتخب المغرب الأولمبي في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة يوم السبت المقبل الموافق 8 من يوليو الجاري.

موعد مباراة مصر والمغرب بنهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة

يلتقي منتخب مصر الأولمبي نظيره المنتخب المغربي في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة يوم السبت المقبل الموافق 8 من يوليو الجاري في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.