فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بمدارس المتفوقين STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين STEM للحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسى فى العام الدراسى 2023/2022 دور أول.

وجاءت شروط التقديم:

أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 (98%) من المجموع الكلى فقط ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة أو يكون مجموع درجات الطالب 266 (95%) وحاصل على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهم من (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم)، يرجى تحميل الملف للاطلاع لمزيد من التفاصيل لشروط التقدم والإجراءات المطلوبة.

تعليمات مهمة يلزم اتبعها عند تسجيل الإلكترونى لرغبات التقــدم:

1- يتم تسجيل البيانات الأساسية ثم الضغط على حفظ

2- فستظهر بعدها قائمة مدارس المتفوقين، يلزم تحرى الدقة في ترتيب الرغبات الظاهرين أمامك يظهر ترتيب تلقائى للرغبات، يمكنك إعادة الترتيب من خلال سحب المدارس للأعلى أو للأسفل وعندما تنتهى من الترتيب يلزم الضغط على زر (حفظ ترتيب الرغبات النهائي)

3 - يلزم طباعة تقرير التقدم الذى يظهر عند الضغط على زر (طباعة التقرير ).

يتم الطباعة من خلال الضغط على ايقونة (الطابعة) التى تظهر فى شريط الأدوات الذى يظهر على التقرير، ويلزم التأكد أن يكون موضح به إطار لوضع صورة الطالب وتوقيعات جهة الاختصاص

4- يلزم بعد طباعة استمارة التقدم الإلكترونية قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وإعداد الملف المطلوب وإرفاقها به تقديمه إلى أقسام شئون الطلبة بالإدارة التعليمية والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار.

ويستمر التسجيل الإلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم حتى 25 يوليو الجاري.

https://stemexls.emis.gov.eg/?mibextid=Zxz2cZ