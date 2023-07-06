أسعار العملات اليوم الخميس 6 يوليو 2023

شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 6 يوليو 2023 حالة من التباين، في البنوك العاملة في سوق الصرف المصري، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك بداية تعاملات اليوم الخميس، ليسجل متوسط سعر الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر صرف الدولار فى بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري نحو 33.54 جنيه للشراء و33.68 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري فى البنك المركزي المصري بداية تداولات اليوم نحو 39.16 جنيه للشراء و 39.32 جنيه للبيع.

بينما سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.31 جنيه للشراء و 34.46 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف 100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري ، بداية تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري نحو 21.37 جنيه للشراء و 21.46 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملة الصينية، سجل سعر صرف اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع .

وبالنسبة لأسعار صرف العملات العربية، وأكثرها انتشارا وتداولا في سوق الصرف المصرية (الدينار الكويتي، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي).

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، بداية تعاملات اليوم الخميس نحو 100.34 جنيه للشراء و 100.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.