أسعار الدولار اليوم الخميس 6 يوليو 2023

استقر سعر الدولار الامريكي ، مقابل الجنيه المصري ، في بداية تعاملات اليوم الخميس 6 يوليو 2023 ، في البنوك الحكومية و التجارية ، و مكاتب الصرافة ، العاملة في سوق الصرف المصرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.حسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك المصرية.

سجل متوسط سعر الدولار فى البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

و سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

فى بنك مصر سجل الدولار مقابل الحنيه المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

و عن سعر الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه المصري، فى مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

و سجل الدولار الامريكي فى البنك التجاري الدولي بداية تعاملات اليوم ، نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار الانريكي مقابل الحنيه المصري ، فى البنك العربي الافريقي الدولي عند 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

بينما وصل الدولار فى المصرف المتحد الي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

و في فى بنك الكويت الوطني سجل الدولار الامريكي بداية تعاملات اليوم الخميس ، نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار فى بنك قطر الوطني الأهلى نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

اما فى بنك التعمير والإسكان سجل الدولار الامريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الامريكي ، أمام الجنيه المصري في السوق السوداء خلال بداية تعاملات اليوم، ليتراوح في السوق السوداء مابين 33 و 34 جنيه ، في وقت الذي تستعد فيه الحكومة المصرية لتداول أذون الخزانة المصرية بالبورصة، في الربع الثالث من العالم الحالي 2023،