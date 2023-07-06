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الخميس 06 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الخميس 6 يوليو 2023

سعر الدولار الأمريكي
سعر الدولار الأمريكي اليوم
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استقر سعر الدولار الامريكي ، مقابل الجنيه المصري ،  في  بداية تعاملات اليوم الخميس 6 يوليو 2023 ، في البنوك الحكومية و التجارية  ، و مكاتب الصرافة ،  العاملة في سوق الصرف المصرية  عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.حسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك المصرية.

 

سجل متوسط سعر الدولار فى البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

و سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

 

 فى بنك مصر سجل الدولار مقابل الحنيه المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

 

و عن سعر  الدولار  الامريكي اليوم مقابل الجنيه المصري، فى مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

و سجل الدولار الامريكي فى البنك التجاري الدولي بداية تعاملات اليوم ، نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

و استقر سعر  الدولار الانريكي مقابل الحنيه المصري ، فى البنك العربي الافريقي الدولي عند  30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

بينما وصل  الدولار فى المصرف المتحد الي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

كما سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

و في فى بنك الكويت الوطني سجل الدولار الامريكي بداية تعاملات اليوم الخميس ، نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

بينما سجل سعر الدولار فى بنك قطر الوطني الأهلى نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

اما فى بنك التعمير والإسكان سجل الدولار الامريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار  الامريكي ،  أمام الجنيه المصري في السوق السوداء خلال  بداية تعاملات اليوم، ليتراوح في السوق السوداء مابين 33 و 34 جنيه ،  في وقت الذي تستعد فيه الحكومة المصرية  لتداول أذون الخزانة المصرية بالبورصة، في الربع الثالث من العالم الحالي 2023،

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