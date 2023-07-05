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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جهاز الخدمة السرية الأمريكي: المادة التي تم العثور عليها في البيت الأبيض كانت "كوكايين"

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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أكد جهاز الخدمة السرية الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن المادة التي عُثر عليها في البيت الأبيض خلال عطلة نهاية الأسبوع، كانت كوكايين.

وأضاف الجهاز - في بيان نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أنه لا يزال يحقق في "سبب وطريقة دخوله إلى البيت الأبيض".

وقال البيان إن مجمع البيت الأبيض دخل في "إغلاق احترازي؛ حيث حقق ضباط من فرقة الخدمة السرية النظامية في عنصر غير معروف عثر عليه داخل منطقة عمل".

كما تم استدعاء إدارة مكافحة الحرائق في العاصمة لتقييم العنصر، والذي "تم تحديده بسرعة" على أنه "غير خطير". ثم تم إرسال العنصر لمزيد من التقييم، وذلك عندما تم التأكد من أنه كوكايين، وفقا للبيان.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية - نقلًا عن أشخاص مطلعين على التحقيق - أنه تم العثور على الكوكايين بالقرب من المكان الذي يُطلب من الزائرين الذين يقومون بجولات في ويست وينج ترك هواتفهم المحمولة قبل الدخول.

وكان اختبار أولي قد أشار إلى أنه كان كوكايين قبل تأكيده اليوم.

البيت الأبيض واشنطن كوكايين