إصابة 15 شخصًا بحادث انقلاب سيارة نقل بصحراوي البحيرة

أُصيب 15 شخصًا، بينهم 4 أشقاء، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أجزاء من جسدهم، جراء حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي في الكيلومتر 90 باتجاه القاهرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي بمحافظة البحيرة، لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث بالطريق الصحراوي، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة نقل وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابين في الحادث وهم: محمد جمال حامد (14 سنة)، أمينة عاطف محمد (24 سنة)، إسراء عاطف محمد (22 سنة)، إياد عاطف محمد (6 سنوات)، أحمد عاطف محمد (10 سنوات)، مصطفى إسلام صبري (6 سنوات)، سامي أحمد منصور (4 سنوات)، ريم جمال حامد (18 سنة)، عايدة محمد سالم (60 سنة)، فرج الله عبد المنعم (14 سنة)، إسلام حسن محمد (22 سنة)، أحمد منصور السيد (34 سنة)، وليد إسلام حسن (4 سنوات)، عبد الرحمن حسن (23 سنة)، وقد تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة والفحوصات الطبية اللازمة.



وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

