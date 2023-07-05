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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"العسومي": خطوات رائدة بالجمهورية الجديدة نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر

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ثمن عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، الخطوات الرائدة التي اتخذتها مصر لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، التي تكللت بانطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها من خطوات إصلاحية متتالية ليس أقلها التوسع في تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي.

وأكد "العسومي" خلال كلمته في افتتاح الاجتماع التاسع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بالقاهرة، أن هذه الخطوات لاقت إشادة دولية، على نحو يعكس التحول إلى الجمهورية الجديدة بقيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي .

كما ثمن رئيس البرلمان العربي الدور الذي تضطلع به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع الأزمة السودانية، خاصة من خلال استيعابها للأعداد المتزايدة الوافدة من اللاجئين السودانيين والعرب عبر حدودها وتيسير دخولهم إلى أراضيها وتلبية احتياجاتهم الإنسانية.

https://youtu.be/R_jg67OKlH4

عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي المرصد العربي لحقوق الإنسان