جوتيريش يشيد بقرار رئيس السنغال عدم الترشح لولاية ثالثة

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بقرار رئيس السنغال ماكي سال، عدم الترشح للانتخابات الرئاسية السنغالية المقبلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق، ونُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

وبحسب البيان، أشاد جوتيريش بهذا القرار؛ باعتباره دليلا قويا على الحنكة السياسية والقيادة ومثالا مهما لبلاده وللعالم، مؤكدا مجددا دعم الأمم المتحدة الثابت لحكومة وشعب السنغال في جهودهما لتوطيد تقاليدهما الديمقراطية النابضة بالحياة وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.

وكان الرئيس السنغالي قد أعلن مساء أمس الأول /الاثنين/ أنه لن يترشح لولاية ثالثة في انتخابات العام المقبل، منهيا سنوات من عدم اليقين بشأن مستقبله السياسي.

وكانت هناك مخاوف واسعة النطاق من أن إعلان سال، بشأن مستقبله السياسي قد يثير موجات جديدة من الاضطرابات في جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي يُنظر إليها منذ فترة طويلة كمعقل للاستقرار في منطقة مضطربة سياسيًا.