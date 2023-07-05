جهود أمنية لكشف غموض مقتل شخص بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن في القليوبية جهودها لكشف غموض مقتل شخص عمره 35 سنة، إثر عدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد في شبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من مستشفى الشاملة بشبين القناطر يفيد وصول "ف مم" 35 سنة جثة هامدة إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد وجرى التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى لحين الفحص والتحري.

جرى إخطار مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث بقيادة مدير إدارة البحث الجنائي ورئيس مباحث مركز شبين القناطر لكشف غموض الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه كان يتشاجر مع شخص أخر في منطقة الدلتا بدائرة مركز شبين القناطر وأصيب الأخير بعدة طعنات أيضا وتم نقله مصابا إلى إحدى المستشفيات ووضع الحراسة اللازمة عليه لحين سؤاله في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق فأمرت بالتحفظ على الجثة لحين العرض على أحد الأطباء الشرعيين وكذا التحفظ على المصاب والاستعلام عن حالته لسؤاله في الواقعة وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.