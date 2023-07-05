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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دراسة: عدم غسل الأسنان ليلا يعرض الإنسان للإصابة بأمراض القلب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة بين عدم غسل الأسنان قبل النوم والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث قام العلماء بدراسة  1675 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 20 وما فوق، وقد زاروا مستشفى جامعة أوساكا في اليابان بين أبريل 2013 ومارس 2016 للفحص أو الجراحة أو العلاج.

وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات بناءً على عادات نظافة الفم لديهم، كما تم تقييم العمر والجنس وتاريخ التدخين والأسنان والسجلات الطبية، فتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين اعتادوا على تنظيف أسنانهم ليلا كانوا أقل عرضة لأمراض القلب.

وقال مؤلفو الدراسة، إن "النتائج تشير بوضوح إلى أن التنظيف بالفرشاة فقط في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم غير كافٍ وأن التنظيف ليلاً جيد للحفاظ على صحة جيدة".

وأضافوا: "للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، من الضروري تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل الإفطار، ولكن الأهم هو تنظيف الأسنان بالليل قبل الذهاب إلى الفراش".

ويعتقد الباحثون أن البكتيريا العالقة في الفم هي المسؤولة عن الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

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