وزير الخارجية الأمريكي يرحب بتمديد مهمة أمين حلف الناتو

رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بتمديد مهمة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج لمدة عام آخر حتى الأول من أكتوبر 2024.

وقال بلينكن ـ في تغريدة له على تويتر حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ ـ "إن الدول الأعضاء ينتظرهم عمل مهم لتقوية حلف الناتو وتعزيزه خلال هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ".

ومن المقرر أن يصادق على القرار رؤساء دول وحكومات الناتو في القمة المقرر عقدها الشهر الجاري في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية ستولتنبرج العام الماضي، إلا أنه ظل مستمرا في منصبه في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وتعد هذه المرة الرابعة التي يتم فيها تمديد فترة ولاية ستولتنبرج الذي تولى المنصب منذ عام 2014.

وقد أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أمس /الثلاثاء/ تمديد فترة ولاية سكرتير عام الحلف ينس ستولتنبرج لمدة عام آخر حتى الأول من أكتوبر 2024.