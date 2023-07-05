فاطمة محمد علي تخطف أنظار الجمهور في احتفالية الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو

يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تغنت الفنانة فاطمة محمد علي بمصاحبة فرقتها الموسيقية، مساء أمس الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بأجمل وأشهر الأغاني في حب الوطن.

تضمنت الأغاني الوطنية الشهيرة الآتي: "مصر يا أول نور في الدنيا، طوف وشوف، بحبك يا مصر، سلمولي على مصر، يا بوى يا مصر، مصر هى أمي، يا حبايب مصر".

وشارك الفنان كريم الحسيني الغناء مع الفنانة فاطمة محمد علي في أغنية "الأقصر بلدنا"، كما شاركتها الغناء الفنانة بلسم أبو زيد في أغنية "حلاوة شمسنا"، وشدت الفنانة الشابة هديل ماجد من ذوي القدرات الخاصة في ختام الحفل، وتغنت معها بأغنية "يا حبيبتى يا مصر".

وقد حضر الحفل المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والفنانة مديحة حمدي.

في حين يختتم القطاع فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بأمسية شعرية غنائية، يشارك فيها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بفرقته الموسيقية، ويقدم الشاعر محمد بهجت مجموعة من القصائد في حب مصر.

يشار إلى أن ليالى احتفال القطاع بذكرى ثورة 30 يونيو، تقدم مجانا للجمهور، يوميا فى الفترة من 30 يونيو الماضي وحتى 5 يوليو الجاري، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة في مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.