بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة بانقلاب ملاكي في البحيرة

أُصيب 6 أفراد من عائلة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متنوعة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي( القاهرة - الأسكندرية)، بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، أثناء ذهابهم إلى محافظة الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم والفحوصات الطبية.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن المصابين هم: عبد الله محمد مجدي (33 عامًا) وآلاء محمد مجدي (30 عامًا) وعبد الرحمن مصطفى محمد (10 عامًا) وكرام سيد أمين (65 عامًا) ومحمد مجدي مصطفى (71 عامًا) ومحمد مصطفى محمد مجدي (13 عامًا)، جميعهم من محافظة الجيزة.

تم إبلاغ الشرطة بالحادث من قِبل مأمور مركز شرطة وادي النطرون، وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة، فيما تتولى النيابة التحقيق في الحادث.