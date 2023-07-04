تامر مصطفى يعلن تشكيل إنبي أمام النجوم في الكأس

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي بقيادة تامر مصطفى، تشكيله لمواجهة النجوم، في المباراة المقرر لها السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد «بتروسبورت» ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حارس المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: سيف الخشاب - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة.

خط الوسط: مروان داود - علي فوزي - أحمد العجوز - مودي ناصر.

خط الهجوم: أحمد أمين أوفا – عبد الرحمن عماد – محمد حمدي.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: عبد الرحمن سمير – أحمد يوسف – خالد رضا – رفيق كابو – مصطفى شكشك – مصطفى دويدار – صلاح زايد – محمد النحاس – أحمد نادر.