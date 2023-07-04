منظمة التحرير تدعو الفلسطينيين بالشتات لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي

دعت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الفلسطينيين في الشتات للتحرك السريع وإسناد أبناء شعبهم في "جنين" ومخيمها، وذلك بفضح ممارسات الاحتلال وعدوانه والمذبحة المروعة التي ترتكب الآن من قبل جيش الاحتلال بهما.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي - في بيان اليوم - ضرورة تعزيز تأثير فلسطينيي الشتات في إسناد ودعم أبناء الشعب الفلسطيني الذي يواجه إرهاب دولة الاحتلال.

وأوضح ضرورة خلق ضغط خارجي على حكومة العدو عبر حشد مظاهرات ووقفات منددة بالعدوان أمام سفارات دولة الاحتلال في مختلف العواصم وأمام مقرات الحكومات ومؤسسات الأمم المتحدة، لإدانة جريمة الاحتلال ووقف عدوانها الغاشم.

ونوه بضرورة حشد وإشراك الجاليات العربية والإسلامية ومناصري وأصدقاء فلسطين، وخلق ضغط رأي عام دولي مساند وداعم للشعب الفلسطيني، للضغط على حكومات الدول للخروج عن صمتها القاتل الذي يشجع الاحتلال على التمادي والاستمرار في عدوانه الغاشم على الفلسطينيين، ولاتخاذ خطوات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف جرائمها وعدوانها.

واعتبر أن ما يجرى في مدينة ومخيم جنين جريمة حرب تستوجب محاسبة ومعاقبة قادة الاحتلال على جريمتهم التي تنتهك قواعد القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.