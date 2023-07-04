من مسجد الشرطة لـ مقابر العباسية.. الرحلة الأخيرة لـ«عاشق الناي» علاء عبد الخالق| شاهد

شيع العشرات من نجوم الفن والأصدقاء والعائلة، ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الفنان الكبير الراحل علاء عبد الخالق.

وحرص كل من الفنان حميد الشاعري وايهاب توفيق وحسام حسني ومحمد محيي وسامح الصريطي، على تشييع جنازة صديقهم الفنان الراحل علاء عبد الخالق من مسجد الشرطة؛ وتشييع الجثمان لمثواة الأخير بمقابر العباسية بميدان الجيش.

ورحل علاء عبد الخالق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، وكان آخر ظهور للراحل منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن وظهرت عليه علامات المرض بشكل كبير.

جنازة الفنان الكبير الراحل علاء عبد الخالق.

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