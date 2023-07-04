في ذكرى تأسيسها.. "صوت العرب من القاهرة" تجربة إذاعية ملهمة

على الرغم من تطور وسائل التكنولوجيا وظهور التلفاز ووسائل الأنترنت المختلفة، فإن للإذاعة سحرها الخاص، منذ بداية انطلاقها وحتى الآن، ولا سيما إذاعة صوت العرب بوصفها تجربة إذاعية ملهمة دفعت أجيالا لاحقة لاستعادة رونقها، ومن الواضح أن الجملة المحببة لدى الجمهور العربي "هنا القاهرة" التي كانت تذيعها “صوت العرب” استلهمتها إذاعات حديثة، وبرامج تلفزيونية مختلفة.

من منا لم ينشأ دون أن يستمع لجملة "صوت العرب من القاهرة"، ففي مثل هذا اليوم، 4 يوليو 1953م، تأسست إذاعة صوت العرب.

وكان صاحب فكرة تأسيس إذاعة صوت العرب الدكتور محمد عبد القادر حاتم الذي تولى فيما بعد منصب وزير المعلومات المصري، لكن الدعم الأساسي للمشروع جاء من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وعمل أحمد سعيد كمذيع رئيسي منذ انطلاق برنامج صوت العرب عبر إذاعة القاهرة ومدير لإذاعة صوت العرب عند تأسيسها في ٤ يوليو عام 1953م وحتى عام 1967م.

كان الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر مدركا لقدرة الإذاعات على الاستحواذ على الرأي العام الشعبي المصري مما دفعه للاستثمار لتطوير الإذاعة، مما أدى إلى مضاعفة وقت البث الإذاعي من نصف ساعة يومية إلى خمسة عشر ساعة يومية في عام 1962م وإلى بث على مدار الساعة في نهاية الستينيات.

تولى رئاسة الإذاعة العديد من الشخصيات الهامة على مدار تاريخها وهم حسب الترتيب الزمني :

▪️ أحمد سعيد 1953 - 1967

▪️ يحيي أبوبكر 1967 - 1968 وكان قد تولى رئاستها لفترة قصيرة بعد إقالة الإذاعي أحمد سعيد

▪️ محمد عروق 1968 - 1971

▪️ سعد زغلول نصار 1971 - 1976

▪️ أمين بسيوني 1976 - 1987

▪️ حلمى البلك ، حمدى الكنيسى ، محمد مرعى ، محمد فهيم ، امينة صبرى ، نبيلة مكاوي ، عبد الرحمن رشاد ، زينهم البدوي ، لمياء محمود.

ومن أشهر برامجها "الشعب في سيناء" ، "حلو الكلام" ، "ملتقى الأحبة".