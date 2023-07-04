الثانوية العامة 2023|الوقت غير كاف.. استياء بين الطلاب بالفيوم بعد امتحان الاستاتيكا

سادت حالة من الاستياء بين طلاب لجنة مدرسة صلاح البشيهي الثانوية بمحافظة الفيوم، عقب خروجهم قبل الوقت المحدد بربع ساعة، وسط قلق على وجوه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالفيوم بعد تأخر خروج أبنائهم لـمدة 15 دقائق.

وقالت الطالبة" دعاء حمدي"، إن الامتحان كان طويلا وفي أجزاء تحتاج إلى تفكير والوقت غير كاف، وأخدنا وقت إضافي بعد الوقت المحدد.

فيما أكدت الطالبة حنين عادل، إنهم حصلوا على وقت إضافي ربع ساعة، ولكن أيضاً الوقت غير كاف، وأكدت أن الامتحان فوق مستوى الطالب المتوسط.

يذكر أن طلاب القسمين الأدبي والعلمي يبلغ عددهم 19492 طالبا، منهم "5522 "للقسم الأدبي، و"13508" بالقسم العلمي، و"462" طالبا وطالبة منازل، امتحاناتهم أمام " 43" لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، منها لجنة لطلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين، وجهزت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم "17" استراحة لمراقبي وملاحظي الثانوية العامة، منها" 9" استراحات للرجال و8 استراحات للسيدات.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة التحقق قبل فتح صناديق الأسئلة من المعلومات المدونة عليها، بأنها صحيحة وكاملة، وإجراء محضر الفتح، كما وجهت بتوزيع كراسات البابل شيت، وفقًا للإجراءات المتبعة للنماذج الأربعة.