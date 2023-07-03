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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مراكز ومدن كفر الزيات والسنطة وزفتى

جانب من الجوله
جانب من الجوله
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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة مسائية تفقدية لمركز ومدينة كفر الزيات تابع خلالها مدى الالتزام بمواعيد غلق الورش وكذلك إزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق رافقه خلالها  عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات .

وشملت الجولة تفقد شوارع (الجيش، أبو عوف وشارع الملال) ، كما تفقد المحافظ أعمال التطوير بمدخل كفر الزيات القادم من الإسكندرية، حيث وجه المحافظ بإزالة كافة الإشغالات التي تم رصدها وكذلك متابعة مواعيد غلق الورش الرسمية، كما وجه إدارة المرور بالتعامل مع السيارات المخالفة لقواعد وتعليمات المرور من حيث السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية.

وفي سياق متصل قام المحافظ بجولة تفقدية لمركز ومدينة السنطة تابع خلالها رفع الإشغالات والنظافة على طريقي السنطة - زفتى وكفر كلا الباب، كما تفقد خلال جولته أعمال النظافة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية نهطاي مركز زفتى .

المبادرة الرئاسية حياة كريمة جولة مسائية محافظ الغربية مشروعات المبادرة الرئاسية