ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع ثلاثيني في حادث انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق الإقليمي بالعياط

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه في حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل أعلي الطريق الإقليمي بنطاق قرية برنشت دائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلي الطريق الإقليمي بنطاق قرية برنشت دائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير "رمضان عيد رمضان" 29 سنة، بدراجته النارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة بيده مما تسبب فى انحراف الطاره وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث مصرع قائده جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الطريق الإقليمي بالعياط الطريق الإقليمي أعلي الطريق اختلت عجلة القيادة مركز شرطة العياط مديرية امن الجيزة محافظة الجيزة وقوع حادث مروري مستشفى العياط المركزي سيارة إسعاف دراجة نارية موتوسيكل حادث انقلاب دراجة نارية حادث انقلاب موتوسيكل