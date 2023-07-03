مصرع ثلاثيني في حادث انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق الإقليمي بالعياط

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه في حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل أعلي الطريق الإقليمي بنطاق قرية برنشت دائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلي الطريق الإقليمي بنطاق قرية برنشت دائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير "رمضان عيد رمضان" 29 سنة، بدراجته النارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة بيده مما تسبب فى انحراف الطاره وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث مصرع قائده جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.