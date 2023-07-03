بعد تدعيم خطوط المياه والصرف.. حملات لتمهيد وتسوية الطرق في دشنا بقنا

تابعت الوحدة المحلية لمركز دشنا شمالي محافظة قنا، أعمال تسوية وتمهيد طريق الجحاريد أبو مناع قبلى إلى الميات أبو مناع شرق، ضمن نطاق الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، والتي كانت تعوق الطريق أمام الأهالي، وفقًا لتعليمات أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس مركز دشنا.

وتمكنت الوحدة المحلية، برئاسة حمادة صلاح جيلاني، رئيس مجلس قروي أبومناع غرب، من متابعة أعمال تسوية وتمهيد طريق الجحاريد في أبو مناع قبلي إلى الميات في ابو مناع شرق باستخدام جليدر المدينة، ورفع كافة تراكمات الأتربة بالطريق.

وأشار رئيس الوحدة المحلية، إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان إعادة شوارع المنطقة إلى حالتها الأولى، مع العمل على رش الطريق وإزالة المخلفات به، باستخدام معدات القرية والاستعانة بعربة رش من أحد المواطنين.

وأكد جيلاني، أن هذه الأعمال بدأت مع انطلاق صافرة قاطرة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة"، والتي انطلقت في نطاق الوحدة المحلية بأبومناع غرب والقرى المجاورة ضمن المرحلة الأولى، لدعم مشروعات الصرف الصحي، وتدعيم خطوط المياه في الأماكن المحرومة.