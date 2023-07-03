ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب خلف ديوان عام محافظة الجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب بمخلفات خلف ديوان عام محافظة الجيزة بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق بمخلفات خلف ديوان عام محافظة الجيزة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحمايه المدنيه بالجيزة السيطرة على الحريق بمديرية أمن الجيزة حريق مخلفات حريق نشب بمخلفات قسم شرطة العمرانية قوات الحماية المدنية بالجيزة مديرية امن الجيزة حريق بمخلفات