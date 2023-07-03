الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب خلف ديوان عام محافظة الجيزة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب بمخلفات خلف ديوان عام محافظة الجيزة بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق بمخلفات خلف ديوان عام محافظة الجيزة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.