152 مليون دولار حصيلة "Indiana Jones 5" في 3 أيام

تمكن الجزء الخامس من فيلم المغامرة والأكشن "Indiana Jones and the Dial of Destiny" للنجم هاريسون فورد، من السيطرة على إيرادات شباك التذاكر العالمي، عقب طرحه نهاية الأسبوع الماضي بصالات السينما.

وحقق الفيلم 82 مليون دولار في نحو 4600 دار عرض بالولايات المتحدة الأمريكية، وجمع 70 مليونا في السوق الأجنبية؛ لتصل عائدات الفيلم الإجمالية 152 مليون دولار.

الفيلم الذي يعتبر المحطة الأخيرة لـفورد مع هذه السلسلة التي بدأت في الثمانينيات، شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي في مايو الماضي، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة الرسمية، وحاز على ثناء العديد من الجماهير والنقاد، وعقب العرض توج بطله هاريسون فورد، بجائزة السعفة الذهبية الفخرية تقديرًا لإسهاماته في صناعة السينما العالمية، وتقلد فورد الجائزة العريقة من المدير الفني للمهرجان تيري فريمو، ورئيس المهرجان إيريس نوبلوخ.

ويتولى جيمس مانجولد، مهمة الإخراج من ستيفن سبيلبرج، الذي أخرج أول أربعة أفلام ولا يزال من المتوقع أن يشارك «سبيلبرج» في صنع الفيلم وسيعمل كمنتج مع كاثلين كينيدي وفرانك مارشال وسيمون إيمانويل.