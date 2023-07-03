محافظة الإسكندرية: رفع 23 ألف طن مخلفات صلبة خلال أيام عيد الأضحى

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بزيادة معدلات رفع القمامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك علي أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع، مؤكدا على ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها.

و تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد مع رؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع ،وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، وذلك استجابة لمطالب المواطنين برفع المخلفات والاهتمام بنظافة الشوارع الجانبية.

وعلى الصعيد ذاته؛ فقد تم رفع نحو 23 ألف طن مخلفات صلبة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، كما تم تكثيف عملية كنس الشوارع وانتشار عمال شركة النظافة في جميع الأحياء حيث تم كنس أكثر عن 12 ألف شارع رئيسي وجانبي، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط مناطق المزارات والمتنزهات والحدائق العامة. للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا علي الصحة العامة للمواطنين.