بالفيديو.. يوسف القعيد: اعتصام مثقفي مصر كان شرارة مهمة في انطلاق ثورة 30 يونيو

هنأ الكاتب والروائي يوسف القعيد، المصريين بالذكرى العاشرة لبيان 3 يوليو، قائلًا: "كل سنة وانتوا طيبين ومصر طيبة"، مشيرًا إلى أن مصر كانت تواجه تهديدات وأخطارا حقيقية منذ أن جاء رئيس الإخوان والإخوان إلى الحكم.

وأضاف "القعيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أننا نعرف موقف الإخوان من الإبداع والفن والسينما والغناء والمسرح والفن التشكيلي، فهو موقف شديد العداء، ولذلك تجمع المثقفين المصريين ومنعوا الوزير الإخواني من دخول الوزارة آنذاك وظل منعه مستمرا حتى سقط حكم الجماعة الإرهابية، وتناوب المثقفون على حماية مبنى وزارة الثقافة في الزمالك.

وتابع، أن مثقفي مصر أداروا الأمور كما لو كان هناك وزير ثقافة مصري، قائلًا: "مفيش مثقف مصري داخل أو خارج القاهرة أو في صعيد مصر إلا وشارك في هذا العمل العظيم الذي كان دفاع عن عظمة الثقافة المصرية وأهميتها ودورها الذي لعبته في إنهاء حكم الجماعة الباغية الطاغية التي تعادي الأدب والفكر والإبداع عداءًا مطلقًا.

وأردف الكاتب والروائي، أن الإخوان كانوا ضد الفن الإنساني، والإبداع الإنساني، وضد كل شيء جميل في الحياة، وبالتالي كان من المهم الدفاع عن هوية مصر وتاريخها، موضحًا أن اعتصام مثقفي مصر في الزمالك كانت له شراره هامة في انطلاق ثورة 30 يونيو ، متابعا : "مشينا على أقدامنا من الزمالك لـ ميدان التحرير .. ولولا 30 يونيو مكنش هيكون فيه دور ثقافي لمصر ".