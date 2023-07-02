وزير الرياضة.. نجاح كبير لمبادرة العيد أحلى واحتفالات 30 يونيو بمراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال بيان تفاصيلي عن عدد المستفيدين من مبادرة العيد أحلي واحتفالات 30 يونيو بمراكز الشباب وتقديم الخدمات لملايين الشباب والنشء ولجميع أفراد الأسر المصرية بمحافظات الجمهورية، وكذلك ساحات الصلاة لأداء شعائر عيد الأضحى بمراكز الشباب.



وصل عدد المستفيدين من مبادرة العيد أحلي والفعاليات الخاصة باحتفالات 30 يونيو بمراكز الشباب، قرابة 12 مليون مستفيد، في كافة محافظات الجمهورية، من خلال المبادرات والفعاليات والاحتفالات التي نفذتها الوزارة بمختلف القري والمدن بجميع المحافظات.



وأشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بنجاح مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب في تقديم الخدمات لملايين الشباب والنشء ورواد المراكز، بمختلف محافظات الجمهورية، وإتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين بالمجان، وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان، وخاصة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على إتاحة الأنشطة والمشروعات والبرامج لجميع أفراد الأسرة المصرية واستغلال امكانات مراكز الشباب فى تيسير خدمات متنوعة للأسر المصرية فى مختلف المجالات الشبابية والرياضية والترفيهية والصحية والتعليمية والاجتماعية والتنموية بوجه عام.



وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى تعاظم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية لجميع الشباب والنشء من مختلف المحافظات، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد.



وساهمت وزارة الشباب والرياضة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك واحتفالات ذكري 30 يونيو المجيدة بتقديم العديد من البرامج والفعاليات الجاذبة للنشء والشباب ولجميع أفراد الأسرة المصرية.