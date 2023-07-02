بالصور.. مدحت تيخا بشخصية مجذوب في كواليس "الليلة كبيرة"

يواصل الفنان مدحت إسماعيل الشهير بمدحت تيخا، تصوير مشاهده بالمسلسل الجديد "الليلة كبيرة" في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وظهر تيخا خلال كواليس مسلسل “الليلة كبيرة” أثناء تصويره أحد المشاهد وهو يرتدي ملابس غريبة ويبدو عليه أنه يقدم دور مجذوب.

مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف المكونة من إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلى ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق وساندي مراد ونشوي بلال ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن، إخراج وسام المدني ومخرج منفذ عبدالرحمن شرف وإنتاج محمد حراز وعوض ماهر وشركاه.

يشار إلى أن آخر أعمال مدحت تيخا في السينما، كان مشاركته في فيلم "بحبك" وهو بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي المرغني، هدى المفتي، وغيرهم من النجوم، ومن إخراج وتأليف تامر حسني.