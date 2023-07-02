وفد من الرهبنة المخلصية والراهبات يزور قيادات إقليم الجروب للتهنئة بعيد الأضحى

زار وفد مشترك من الرهبنة المخلصية والراهبات المخلصيات، القيادات والفاعليات في منطقة اقليم الخروب، مهنئا بعيد الأضحى، وضم الوفد الرئيس العام للرهبنة الأرشمندريت انطوان ديب، رئيس دير المخلص في جون الأب شارل ديب والقيم العام جلبير وردي، الرئيسة العامة للراهبات الباسيليات المخلصيات الأم تريز روكز، رئيسة دير سيدة البشارة في جون الأخت المدبرة بريجيت المعري والأخت المدبرة الهام جرجورة.

استهل الوفد جولته بزيارة الزميل أحمد منصور في بلدته مزبود للتهنئة بالعيد، في حضور إمام مسجد مزبود الشيخ غالب شحادة ونائب رئيس البلدية رشيد محمود اللذين شددا على أهمية التواصل لما فيه خير المنطقة والوطن.

ثم انتقل الوفد الى مركز منسقية "تيار المستقبل" في منطقة فريسين في بلدة كترمايا حيث هنأ منسق التيار في محافظة جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال وأعضاء مجلس المنسقية بالعيد.

وشدد سرحال على أن "تيار المستقبل، تيار الاعتدال، سيبقى يعمل لوحدة لبنان في سبيل الحفاظ على رسالته التعددية". بدوره هنأ ديب الرئيس سعد الحريري وقادة التيار، مشددا على "متابعة العمل سويا من أجل مصلحة لبنان وشعبه، خصوصا في هذه الظروف الصعبة، والتي تتطلب منا جميعا التضامن".

وانتقل الوفد الى بلدة برجا، حيث قدم التهاني بالعيد لقيادة الجماعة الإسلامية في جبل لبنان في مركز أبي بكر الصديق، بحضور رئيس مجلس المحافظة في الجماعة بلال الدقدوقي والمسؤول السياسي في الجبل الشيخ احمد سعيد فواز وإمام مسجد الديماس الشيخ أحمد سيف الدين والشيخ أحمد الطحش وعدد من مسؤولي الجماعة.

وتمنى ديب من المسؤولين "التضحية من أجل الله ومن أجل الإنسان"، منوها "بالرابط الأخوي والإنساني اللبناني بين بعضنا البعض، فنحن عائلة واحدة".

من جهته رحب الدقدوقي بالوفد، وأشار الى ان "عيد الأضحى مشترك بين كل الأديان السماوية منذ أيام سيدنا ابراهيم وصولا إلى سيدنا محمد مرورا بسيدنا موسى وعيسى، فنحن نعتبر بأنهم خرجوا من مشكاة واحدة لإصلاح البشر وبناء الانسان".

من برجا، انتقل الوفد الى بلدة الشميس – شحيم، حيث زار النائب بلال عبد الله للتهنئة بالعيد، بحضور وكيل داخلية الحزب التقدمي الإشتراكي في اقليم الخروب ميلار السيد ومسؤولين في الحزب.

وهنأ ديب رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط بانتخابه رئيسا للحزب التقدمي الإشتراكي، متمنيا له وللوزير والنائب السابق وليد جنبلاط النجاح والتوفيق الدائم، مشيرا الى "العلاقة التاريخية التي تربط آل جنبلاط مع الرهبنة المخلصيىة، والتي تعود لأكثر من 340 سنة تاريخ تأسيس دير المخلص في جون. وتوقف عند معنى التضحية في عيد الأضحى، مؤكدا انه "عيد يجمع قيم الديانات السماوية، وآمل أن يأخذ جميع الأطراف العبرة منه من أجل وطننا وأهلنا لينهض لبنان من جديد".

من جهته رحب عبد الله بالوفد، مؤكدا ان "العلاقة بين الرهبنة المخلصيية والراهبات المخلصيات وآل جنبلاط، هي استمرارية لأرض صلبة بنيت للحفاظ على هذا العيش الواحد"، وأشار الى ان مؤتمر الحزب التقدمي الاشتراكي، اكد فيه على الثوابت في هذا الموضوع، وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة لبنان وهويته وحماية المصالحة. ونحن على استعداد للتضحية مجددا، فنحن كفريق سياسي نحاول التواصل والترفع والمبادرة، حتى نصل الى الأدنى من حماية هذا البلد، فاذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن هوية وواقع لبنان ونسيجه الداخلي في خطر"، مؤكدا "الاستمرار في مسيرة ونهج وليد جنبلاط معكم ومع كل المخلصين في البلد".

وزار الوفد النائب السابق محمد الحجار في دارته في شحيم، وتمنى الحجار ان "يستلهم القادة السياسيون من معاني عيد الأضحى، ويضحوا بمصالحهم الشخصية والفئوية لصالح مصلحة الوطن، فينهوا الفراغ الرئاسي الذي ينذر بعواقب خطيرة جدا على البلد والدولة والمجتمع ويهدد بزوال لبنان بلد الرسالة والعيش الواحد، ومع إصرار هؤلاء على التضحية بالبلد كرمى لمشاريعهم وأهوائهم الداخلية والخارجية، لم يعد لنا غير الدعاء بأن يحل الروح القدس عليهم فيعيدهم الى الصواب الوطني، وينهوا فراغ رأس الدولة ويخففوا من معاناة ملايين اللبنانيين في الداخل والخارج".

واختتم الوفد جولته بزيارة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في دارته في بلدة الزعرورية، حيث قدم له ولوالده ولرئيس البلدية سلام عثمان التهنئة بالعيد.