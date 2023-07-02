الجالية الصومالية بالقاهرة تنظم احتفالية بمناسبة عيد الاستقلال 63

نظمت الجالية الصومالية بالقاهرة، احتفالية بمناسبة ذكرى استقلال البلاد الـ63 بحضور السفير إلياس شيخ عمر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وعدد كبير من أبناء الجالية الصومالية في مصر وعدد من كبار المسئولين والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين بالقاهرة وكادر سفارة الصومال بالقاهرة.

وخلال الحفل ألقى سفير الصومال كلمة رحب فيها بالحضور، وهنأ خلالها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ،ونقل تحياته إلى أبناء الجالية.

كما هنأ السفير الصومالي الحكومة الصومالية برئاسة السيد حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية والشعب الصومالي بهذه المناسبة ، معربا عن أمله في تحقيق المزيد من الانجازات والانتصارات التي حققتها الصومال بفضل قيادته الرشيدة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد السفير الصومالي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، حيث تتزامن احتفالات الصومال بعيد استقلالها ، مع احتفالات مصر بثورة 30 يونيو، تلك الثورة الخالدة التي غيرت مسار مصر ووضعتها على الطريق الصحيح لتتبوأ مكانتها الطبيعية و تعود الى ريادتها في المنطقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد السفير الصومالي بجهود الرئيس السيسي لدعم الصومال في كافة المجالات معربا عن أمله في زيادة وتيرة التنسيق والتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ،مشيدا في الوقت ذاته بمستوى العلاقات القائمة بين البلدين.

وفي نهاية الحفل، أهدى أبناء الجالية درعا لسفير الصومال تعبيرا عن شكرهم وتقديرهم لجهوده في خدمة أبناء الجالية وتسهيل كل ما يواجههم من إشكاليات، معربين عن سعادتهم بالطفرة التي تحققت في الخدمات التي تقدمها السفارة لأبناء الجالية بقيادة السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر.