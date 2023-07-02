التفاصيل الكاملة لوفاة طالب داخل حمام سباحة بالقليوبية

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بيانا بخصوص وفاة طالب بالصف الأول الإعدادي بحمام سباحة بمركز شباب منطي دائرة مركز شرطة قليوب.

وقال محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إنه في يوم الخميس الموافق 29 يونيه تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، جرى إبلاغنا بحدوث حالة غرق بحمام سباحة منطى التابع لإدارة شبرا الخيمة لطفل 13 سنة.

وعلى الفور، قام منقذ حمام السباحة، والمسجل بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ رقم قيد 51518، حيث قام بإخراج الطفل والذهاب به إلى مستشفى ناصر، وبعد توقيع الكشف الطبي تبين وفاة الطفل إثر هبوط حاد في للدورة الدموية.

وأشار وكيل الوزارة في بيان له، أنه جرى على الفور بتشكيل لجنة من الشئون القانونية، ومدير إدارة شباب شبرا ومدير المركز والإدارة الهندسية للتحقيق فى الواقعة، لمعرفة تفاصيل الحادث إلى أن تنتهى تحقيقات النيابة.

وأضاف وكيل الوزارة انه تبين من خلال الفحص الآتي: أن حمام السباحة تابع لمستثمر ويتم تشغيل الحمام بالكامل عن طريق المستثمر، وذلك وفقا للعقد المبرم وإقرار المستثمر على اللوائح والضوابط المنظمة للعمل.

وأنه تم إرسال كافة الضوابط الخاصة بالتشغيل والكود والارشادات الواردة من الوزارة والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ فيما يخص توافر عوامل الامن والسلامة وتوافر المنقذين، وفقا للإقرار الموقع من مدير الحمام والمسؤول عن التشغيل وعلمه بكافة الضوابط والشروط المنظمة لتشغيل حمام السباحة، منوها أيضا انه تبين من الفحص وجود المنقذ وانه مسجل بسجلات اتحاد الغوص والإنقاذ والاطلاع على الكارنيه الخاص به، وتواجد المشرفين والمدربين والقائمين على العمل،

وأن اللجنة أوقفت العمل بالحمام لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية وتحقيقات النيابة، وبعد انتهاء تحقيقات النيابة والتي أفادت أن حالة الوفاة حدثت بسبب هبوط في الدورة الدموية ولا يوجد أي شبهه جنائية،

وقرر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بإيقاف نظام الفترات الحرة بحمامات السباحة، لحين التأكيد على ضوابط التشغيل المنظمة للعمل ووضع آلية لتشغيل الفترات الحرة بحمامات السباحة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال جثة طالب إثر تعرضه للغرق بحمام سباحة بمركز شباب منطي دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين غرق حسن ع ر، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، بحمام سباحة داخل مركز شباب منطي دائرة المركز، أثناء قيامه بالاستحمام، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وجرى استدعاء مدير مركز الشباب، الذي أكد أن حمام السباحة مرخص ومستأجر لـ محمد ي ح، 24 سنة، وأنه جرى محاولة إسعاف الطفل إلا أنه لم يجد ذلك نفعا وتوفي أثناء ذلك، وبسؤال والد الطفل لم يتهم أحدا بوفاة نجله ولم يشتبه في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.