الانتقالات الصيفية.. مبابي يضع شرطًا تعجيزيًا لريال مدريد

كشفت بعض التقارير الإسبانية، عن الشروط التعجيزية للديك الفرنسى كيليان مبابى للانضمام لفريق ريال مدريد والرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسى، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المفترض أن ينتهي عقد المهاجم الفرنسي مع سان جيرمان في صيف 2024، في حين رفض مبابي تفعيل بند التمديد لموسم إضافي، عبر خطاب رسمي أرسله إلى النادي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يتنازل مبابي حاليا عن طموحه في كرة القدم الخاص بحصد الألقاب الكبرى والجوائز الفردية، إذ ينظر إليها بحسرة، مقابل تمتعه بالملايين التي وعدته بها إدارة سان جيرمان عند تجديد عقده في مايو 2022.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه لا يعرف المبلغ الذي يحصل عليه اللاعب بالضبط الآن سوى والدته فايزة العماري وناصر الخليفي رئيس باريس ومبابي نفسه.

وأشارت إلى شرط يبدو تعجيزيا وضعه مبابي أمام مسؤولي سان جيرمان، وذكرت: "لكننا نؤكد أنه يطلب 240 مليون يورو، كي يرحل عن ملعب حديقة الأمراء هذا الصيف".

وأوضحت أن إدارة ريال مدريد ترى أن صفقة مبابي خارج حساباتها هذا الصيف، كما أنها لا تثق في تخطيط اللاعب للانتقال إلى "سانتياجو برنابيو" في صيف 2024، إلا عندما يوقع على العقد في بداية شهر يناير المقبل.

وزعمت تقارير بأن سان جيرمان سيجبر مبابي على الرحيل هذا الصيف، إذا واصل رفضه للتجديد، كي لا يغادر مجانا في الصيف المقبل.