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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023.. صعوبة ببعض أجزاء الفيزياء وتباين آراء شعبة أدبي

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023
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انتهى طلاب الثانوية العامة 2023، منذ قليل من امتحاني الفيزياء والتاريخ.

واستأنف طلاب الثانوية العامة بالدور الأول للعام الدراسي 2023/2022 ماراثون الامتحانات بعد إجازة عيد الأضحى، وأدوا امتحان الفيزياء لشعبة علمي، والتاريخ للشعبة الأدبية، اليوم الأحد.

وأكد عدد من طلاب الشعبة العلمية، صعوبات في بعض أجزاء امتحان الفيزياء، نظرا لطول الأسئلة، مقابل الفترة الزمنية 3 ساعات مدة الامتحان، بينما يرون أنه أقل صدمة من “الكيمياء”.

وجاءت نوعيات وعدد الأسئلة والدرجات، لطلاب الثانوية العامة، بامتحان «الفيزياء»، كالآتي: المجموع الكلي 60 درجة، وعدد الأسئلة المقالية 2، ومخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا ومخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

فيما عبر طلاب بالشعبة الأدبية عن ارتياحهم لسهولة امتحان التاريخ، بينما رأى آخرون أن الامتحان به أسئلة طويلة وتحتاج تفكير ووقتا أطول.

وجاءت نوعيات وعدد الأسئلة والدرجات، لطلاب الثانوية العامة، بامتحان «التاريخ»، كالآتي: مجموع الدرجات ٦٠ درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، ومخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا ومخصص لها 56 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وكانت قد تداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي “تيليجرام”، أسئلة وإجابات امتحاني التاريخ والفيزياء وذلك عقب بدء الامتحان صباح اليوم. 

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