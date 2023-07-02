سعرات خفية يجب التخلص منها لنجاح برنامج إنقاص الوزن

خلال رحلة التخلص من الوزن الزائد، غالبا ما نمر بمراحل ثبات الوزن، وللتغلب عليها لا بد من الاستغناء عن الأشياء الصغيرة التي غالبا ما لا يتم احتسابها إلا أنها تضيف كومة من السعرات الحرارية إلى نظامنا الغذائي وتؤدي إلى زيادة الوزن.

وتوضح أخصائية التغذية الأمريكية جينا هوب، مجموعة مما وصفته بالسعرات الحرارية الخفية التي يجب التخلي عنها لتخفيف الوزن ، وهي:

السكر الموجود في الشاي أو القهوة وكل ملعقة سكر في فنجان القهوة والشاي تعادل 20 سعرة حرارية إضافية.

الحرص على تقليل كمية السكر المستهلكة يوميا والأفضل التخلص منها بشكل كامل.

كأس عصير البرتقال يحتوي على العديد من الفوائد والحصة المسموح بها يوميا 150 مل.

تجاوز الكمية الموصى بها يعني المزيد من السعرات الحرارية وبالتالي المزيد من الوزن

يمكن أن تحتوي حصة واحدة فقط من المايونيز على 100 سعر حراري و كما أن حصة الكاتشب وصلصة الباربكيو تحتوي على حوالي 15 إلى 20 سعرة حرارية.

وتضيف خبيرة التغذية أنه يجب العمل على خفض السكر بشكل تدريجي والاعتماد على الوجبات التي تساعد على الشعور بالشبع مع أقل عدد من السعرات الحرارية.

وتوصي بالبيض المسلوق أو كعك الشوفان أو الخبز المحمص مع الحمص أو الفول أو الزبادي الطبيعي مع التوت الطازج أو قطعة من الفاكهة مع ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني.