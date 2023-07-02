أبطال الدراما يتنازلون عن البطولة المطلقة في السينما| ياسمين صبري تتنازل أمام «البعبع».. وكريم عبد العزيز يدخل «بيت الروبي»

يشهد موسم عيد الأضحى هذا العام منافسة بين عدد من نجوم الصف الأول فى السينما، وعلى الرغم من قلة عدد الأفلام إلا أن المنافسة كبيرة بين الـ٤ أفلام التى تم طرحها فى دور العرض السينمائية تباعًا منذ أكثر من أسبوع بداية بفيلم «بيت الروبي» صاحب الأعلى إيرادات بين بقية الأفلام.

وفى ظاهرة سيطرت على أغلب أفلام هذا الموسم، قام أكثر من نجم ونجمة بالتنازل عن البطولة المطلقة مقابل التواجد فى الموسم السينمائي هذا العام، ولعل أبرز هؤلاء ياسمين صبرى التى تعودت على البطولة المطلقة فى الدراما على مدار الأعوام الماضية وآخرها مسلسل «فرصة تانية» وقبلها مسلسل «حكايتي» والتي لعبت فيهما دور البطولة المطلقة أيضا، وبعد غياب ما يقرب من 5 سنوات بعد آخر أفلامها «الديزل» والتى شاركت فيه ياسمين أمام محمد رمضان، قررت ياسمين العودة مرة أخرى من خلال فيلم «البعبع» هذا العام أمام أمير كرارة بطل الفيلم.

ويشارك أمير البطولة كل من: ياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن «توتا» ومحمد أنور وباسم سمرة ومحمد عبدالعظيم ومحمد محمود وتأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى، ويدور فيلم «البعبع» حول رجل عصابة يخرج من السجن ليفاجأ بأن لديه طفلين ابنه وولد، ثم يتورط فى سرقة آثار ليهربوا سويا وتحدث بينهم مفارقات، العمل ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي.

وفى فيلم «بيت الروبي» قرر الفنان كريم محمود عبدالعزيز الرجوع خطوة مرة أخرى بعد استمراره فى أعمال البطولة المطلقة سواء فى الدراما أو السينما، ولكنه يشارك فى فيلم «بيت الروبي» أمام النجم كريم عبدالعزيز.

وخلال الفترة الماضية قدم كريم محمود عبدالعزيز البطولة المطلقة من خلال عدة أعمال أبرزها فيلم «شلبى» وفيلم «موسى» وفيلم «العوضي برة» ومسلسل «شقة فيصل» ومسلسل «البيت بيتى»، فيلم «بيت الروبى» بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويعالج فيلم بيت الروبى فى إطار كوميدى قضية تحكم مواقع التواصل الاجتماعى فى العديد من الأمور الحياتية، وانتشار مسمى مهنة الأنفولنسر بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا فى أزمة كبيرة فى حياتهما جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش فى طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتهما ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

وتدخل أيضا الفنانة دينا الشربينى ضمن هذا العامل المشترك بين أفلام عيد الأضحى هذا الموسم، حيث إن دينا حققت نجاحات مؤخرا على مستوى البطولة المطلقة فى الدراما تحديدا، ولعل آخر هذه الأعمال كان مسلسل «كامل العدد» وأيضا مسلسل «آخر دور» وقبلهما مسلسلات «قصر النيل» و«لعبة النسيان» و«زى الشمس».

وبعد آخر أفلامها «يوم ١٣» والذي عرض مؤخرا، قررت دينا الشربينى أن تشارك فى فيلم «تاج» أمام البطل تامر حسنى، وينتمي فيلم «تاج» لسلسلة أعمال «الأبطال الخارقين» «السوبر هيروز» فى مصر والوطن العربى.

ويجسد تامر حسنى شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ويعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربى خارق فى السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسنى، ودينا الشربينى، والمطربة ساندى، وبيومى فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.