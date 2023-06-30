مصرع طفل وإصابة شقيقته ووالدته بتسمم بعد تناول بطيخ فاسد بالدقهلية

لقي طفل مصرعه وأُصيبت والدته وشقيقته بحالة تسمم بعد تناولهم بطيخ فاسد بمدينة جمصة وجرى نقلهم إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور قسم شرطة جمصة من نقطة تأمين المستشفيات بوصول أم وأطفالها مصابين بحالة تسمم شديدة ادعاء تناول بطيخ.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من: "ريان مستور جمعة الهواري"، رضيع عمره عام ونصف، وشقيقته "ردينا مستور جمعة الهواري"، 6 أعوام، ووالدته "نسمة علي محمد سلامة" ،25 عامًا، مصابين بآلام شديدة بالبطن وقيء مستمر ادعاء تناول مبيد حشرى من الطعام بسبب بطيخ.

جرى عمل الاسعافات الاولية للمصابين وفشلت محاولات إنقاذ الطفل الرضيع وتوفي ونقل إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.