إصابة أربعيني داخل محل جزارة أثناء الذبح في أبو النمرس

أصيب أحد الأشخاص أثناء عملية الذبيح داخل محل جزارة أول أيام عيد الأضحى المبارك بقرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد مصطفي رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها إصابة أحد الأشخاص داخل محل جزارة بقرية شبرامنت بدائرة المركز، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين إصابة "أحمد بدوي جمعان" 43 سنة، أثناء عملية الذبيح أول أيام عيد الأضحى المبارك، جري نقل المصاب إلي مستشفي شبرامنت لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.