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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة أربعيني داخل محل جزارة أثناء الذبح في أبو النمرس

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب أحد الأشخاص أثناء عملية الذبيح داخل محل جزارة أول أيام عيد الأضحى المبارك بقرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد مصطفي رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها إصابة أحد الأشخاص داخل محل جزارة بقرية شبرامنت بدائرة المركز، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين إصابة "أحمد بدوي جمعان" 43 سنة، أثناء عملية الذبيح أول أيام عيد الأضحى المبارك، جري نقل المصاب إلي مستشفي شبرامنت لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأضحى المبارك أصيب أحد الأشخاص أول أيام عيد الأضحى أيام عيد الأضحى أيام عيد الأضحى المبارك اول ايام عيد الاضحي المبارك بمديرية أمن الجيزة داخل محل مستشفى شبرامنت مركز شرطة أبو النمرس مديرية امن الجيزة