تواصل فاعليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب بشمال سيناء لليوم الثاني

تواصلت فاعليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب بشمال سيناء لليوم الثاني على التوالي من عيد الاضحى المبارك، حيث بدأت الفعاليات بتزايد توافد الرواد والاهالي باسرهم علي مركز الشباب وسط فرحة عارمة من البهجه وسعادة الاطفال.

تهدف مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب لتحقيق استراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهتم بتكوين الشخصية المصرية بتنوع الأنشطة والفاعليات لتكون مراكز تنويرية جاذبه للنشء والشباب.

جدير بالذكر استمرار المبادرة بمراكز الشباب على مدار أيام العيد لتقديم الخدمات الترفيهية للنشء والشباب هذا بتعليمات مدير عام الشباب والرياضه والتي تتنوع بين الانشطه والألعاب الترفيهية والترويحيه والمسابقات الثقافية ،الفكاهيه.

تم تكثيف الأنشطة والمشروعات لخدمة النشء والشباب بمراكز الشباب والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ياتى ذلك برعايه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وبتوجيهات ومتابعه إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وقد تابع الكابتن ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة فاعليات مبادرة العيد أحلى بمركز شباب مدينة العريش وادخال الفرحة والسرور علي ابطال أكاديمية كرة القدم تحت إشراف الكابتن عماد ابو حمده بحضور الكابتن ناصر العزازي مدير المركز الذين شاركوا في توزيع الحلوي والالعاب علي الحضور.

المبادرة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمراكز وقري جميع المحافظات احتفالًا بقدوم عيد الاضحى المُبارك وإدخال الفرحة على رواد وأعضاء المركز خاصة الطلائع والنشء بمشاركة الفرق الكشفية وأعضاء نادي التطوع والفتاة والمراة تحت اشراف فاطمة جمال بالمركز حيث وزعت الهدايا علي لاعبي الأكاديمية بالمركز احتفالًا بحلول عيد الاضحي المبارك .