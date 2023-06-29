ضبط 204 كيلو لحوم فاسدة في دمياط

شدد كلا من الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط ،والدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش على اللحوم ،على ضرورة تكثيف المرور علي محلات الجزارة.

في هذا الشأن، ضبطت الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش والدكتورة ولاء جعفر رئيس قسم المجازر بالاشتراك مع ادارة المتابعة بالمحافظة التموين والصحة، ٢٠٤ كيلو من اللحوم البلدية الجاموسي والبقرى خارج المجازر الحكومية والدواجن الكاملة والمتبلة والكبدة بها علامات فساد وتغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تم تحرير المحاضر اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق حيث أسفرت الحملات المنفذة خلال اليوم ،عن تحرير ٦٦ محضر وذلك لرصد مخالفات تضمنت بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى و بيع لحوم مكشوفة وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية ، إلى جانب إعدام ٤٠ كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفى سياق متصل، تم تحرير ٣محاضر لمحطات وقود لضبط مخالفات تلاعب فى عيار طرمبات تعبئة البنزين بعجز يتراوح قيمته مابين ١.٢٠ جنيه إلى ١.٦٥ جنيه لكل ٢٠ لتر ، فضلا تحرير محاضر لمستودع غاز لوجود عجز ٢٣٠ جرام بالاسطوانة.

فيما أعلنت المديرية عن تحرير ١٢٠٠ محضر للمخالفين وذلك خلال الحملات المُنفذة فى الفترة من اول يونيو وحتى يوم ٢٦ من ذات الشهر، والتى تضمنت محاضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار و غش تجارى وبيع لحوم مكشوفة و تعبئة سلع غذائية فى ورق مطبوعات وعدم وجود ترخيص وشهادات صحية ، كما تم تحرير محاضر للمخابز المخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة ، وقامت المديرية أيضًا خلال تلك الفترة بسحب ٢٧ عينة من المواد الغذائية وغير الغذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات .