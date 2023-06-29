"الخارجية البحرينية" تدين حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم /الخميس/ عن إدانة مملكة البحرين لقيام أحد المتطرفين في السويد بحرق نسخة من القرآن الكريم (المصحف الشريف) أمام مسجد ستوكهولم المركزي في العاصمة السويدية، مستنكرة بشدة هذا العمل البغيض الذي يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين في العالم وإساءة مرفوضة وتحريضا على الكراهية والعنف.

وأكدت "الخارجية البحرينية" - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا" - أن الإساءة إلى الأديان تتنافى مع الحرية الدينية وقيم التسامح والتعايش الإنساني، وتولد الكراهية والتطرف والعنف، علاوة على أنها تتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع مثل هذه الممارسات الخارجة عن القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.