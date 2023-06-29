تقارير غربية: جنرالات في الجيش الروسي تآمروا مع قائد "فاجنر"

استعرضت فضائية “العربية” تقريرا يزعم تآمر جنرالات في الجيش الروسي مع قائد فاجنر.

وأفاد التقرير، أن هناك تقارير غربية تتحدث عن تأمر قيادات في الجيش الروسي مع قائد فاجنر "يفجيني بريجوجين".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين ، أن الجنرال الروسي "سيرجي سوروفيكين" نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، كان على علم مسبق بتمرد فاجنر قبل حدوثه ،وهم يحاولون معرفة ما اذا كان سوروفيكين قد ساعد في التخطيط لتمرد "بريجوجين" الذي شكل التهديد الأكثر خطورة للرئيس الروسي فلاديمير "بوتين" خلال 23 عاما في السلطة.

من جانبه نفى الكرملين علم الجنرال الروسي بذلك، مشيرا الى ان ظهور الكثير من التكهنات والشائعات بعد تمرد فاجنر ليس أمرا غريبا.