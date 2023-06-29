تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 29 يونيو 2023

انخفضت أسعار الدواجن، اليوم الخميس 29 يونيو 2023، وتراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء التسمين ليسجل اليوم 65 جنيها في المزرعة، ويباع للمستهلك بداية من 70 جنيها.

وهبط سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ليسجل 68 جنيها فقط بالمزرعة، وتباع للمواطنين بدءا من 71 جنيها للكيلو وحتى 75 جنيها .

ويتراوح سعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 71 جنيها الى 77 جنيها .

وتراجع سعر كيلو البانيه ليبدأ من 140 جنيها الي 170 جنيها وفقا للمنطق ، بعد أن وصل منذ ايام ببعض المناطق الي 210 جنيهات، .

ويتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء ، من 65 جنيها في المزرعة، و 70 جنيها وقد يصل إلى 75 جنيها للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي من 115-120 جنيها للكيلو.

وبالنسبة للدواجن الساسو ، يتراوح سعر الكيلو من 110- 115 جنيها للكيلو.

وسعر كيلو الأوراك ،يتراوح بين 78- 91 جنيها .

ويبلغ سعر الصدور بالعظم ، لتبدأ من 95 جنيها للكيلو.

وسجل سعر الأجنحة 50-60 جنيها للكيلو.

اما سعر الهياكل فتتراوح من 38 -50 جنيها للكيلو.



وبالنسبة للدواجن المجمدة البرازيلي، في المجمعات الاستهلاكية ،

سجل سعر الفرخة 71.5 جنيه لوزن كيلو و100 جرام.

و سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيها.

و سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيها.



وتراجعت كذلك، أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية ، ليصل سعر الكتكوت الأبيض من 11 : 12 جنيها، و تراوح سعر الكتكوت الساسو من 10-11 جنيها.



أسعار البيض اليوم الخميس:



تراجعت اسعار البيض في السوق المصرية اليوم، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الاضحي المبارك ، ليسجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 97- 98 جنيها في المزرعة، و 102 و 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.

وتراجع سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 90 جنيها في المزرعة، وتراوح بين 93 - 100 جنيه للمستهلك.

وسعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 107 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بسعر يتراوح من 112-120 جنيه.