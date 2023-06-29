ads
الخميس 29 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"الغضبان": غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي شكاوى خلال العيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات، لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال عيد الأضحى المبارك حتى الآن.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى، مع الجاهزية التامة لكل الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين خلال عيد الأضحى.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة بورسعيد  شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين من أبناء المحافظات الأخرى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المحافظة، وتوافد آلاف المواطنين بمحافظة بورسعيد، على المساجد والساحات المختلفة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط حالة من الهدوء والاستقرار والطمأنينة في الشوارع والميادين.

محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد بورسعيد عيد الأضحى غرفة عمليات