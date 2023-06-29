"الغضبان": غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي شكاوى خلال العيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات، لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال عيد الأضحى المبارك حتى الآن.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى، مع الجاهزية التامة لكل الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين خلال عيد الأضحى.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة بورسعيد شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين من أبناء المحافظات الأخرى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المحافظة، وتوافد آلاف المواطنين بمحافظة بورسعيد، على المساجد والساحات المختلفة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط حالة من الهدوء والاستقرار والطمأنينة في الشوارع والميادين.