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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إقبال كثيف على حدائق وشواطئ الإسكندرية خلال ثاني أيام عيد الأضحى

الاقبال على الشواطئ
الاقبال على الشواطئ
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شهدت الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والأماكن الترفيهية بالإسكندرية إقبالا ملحوظا من المواطنين وضيوف "عروس البحر المتوسط"؛ احتفالا بثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وتوافد العديد من المواطنين إلى المناطق الأثرية والحضارية وقلعة "قايتباي" التاريخية وحديقة الحيوان للاحتفال بالعيد في جو من البهجة والسرور، كما شهدت منطقة "الأنفوشي" توافد المئات من المواطنين الذين استمتعوا بركوب المراكب والتنزه بها في مياه البحر.

في السياق ذاته، قررت جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتشكيل غرف عمليات لمتابعة عمل المرافق وجاهزيتها ورفع كفاءة الخدمات الشاطئية، لمواجهة أي حالات طارئة وتهيئة الأجواء اللازمة لاحتفال المواطنين بالعيد المبارك، كما تم تعزيز الخدمات الأمنية والمرورية وتأمين المنشآت الحيوية للتصدي لأي محاولات تعكر صفو الاحتفالات أو حدوث تكدس مروري.

احتفالات العيد الاقبال على شواطئ الاسكندرية