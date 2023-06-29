الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، اليوم الخميس.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى"، إننا نشهد أجواء مستقرة في أغلب المحافظات، وتستمر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وتابعت تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار،و أن نسب الرطوبة خلال فترة النهار تشهد ارتفاعا ملحوظا، ما يترتب عليه زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين لـ 3 درجات ومن الممكن ان تصل إلى 4 درجات في بعض المحافظات، ويكون الطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وشديد الحرارة علي جنوب شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأكدت انه مع فترات دخول الليل وساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر ستنخفض درجات الحرارة، مما تشهد أجواء معتدلة تماما في أغلب أنحاء الجمهورية ، متوقعه لحركة نشاط للرياح خلال فترات النهار والليل، ولكنه غير مصاحب بالرمال، مما يساعد علي الإحساس بتلطيف الأجواء خاصا خلال فترات الليل والمساء، وتتراوح سرعات الرياح من 30 لـ 35 كيلومتر / الساعة.

وتوقعت غانم، تكون شبورة مائية خفيفة علي أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، حيث تظهر في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، وتتلاشي تدريجيا مع سطوع أشعه الشمس، مؤكدة أن حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط معتدلة، وكذلك الأمر بالنسبة للبحر الأحمر مؤهل لأعمال الصيد وكافة الأعمال البحرية والتنزه، ولكن يجب عدم التعمق في البحر الأحمر حيث يبلغ ارتفاع الأمواج يتجاوز 2 ونص متر.

وأشارت إلى أن الأجواء المستقرة مستمرة حتى مطلع الأسبوع المقبل على أغلب المحافظات، لتسجل متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 33 لـ 35 درجة مئوية لمعدلاتها الطبيعية، محذرة من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة بداية من الساعة 12 ظهرا وحتى الرابعة عصرا، بالإضافة إلى تناول قدر وكميات كبيرة من السوائل والمياه.