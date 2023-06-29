تنشر "البوابة نيوز" أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 29 يونيو 2023.

منى.. يبدأ حجاج بيت الله الحرام في التوجه لمنى لقضاء أيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13 من ذي الحجة.

نيويورك.. يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة تصويت على تمديد ولاية عمل قوات حفظ السلام الدولية المتعددة الجنسية في جمهورية مالي، ويأتي التصويت، في أعقاب مطالبة سلطة الحكم الانتقالي في مالي، في 16 يونيو الجاري، بسحب القوات المتعددة الجنسية من أراضيها، وهو ما انزعجت له الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعربت خارجيتها عن أسفها لصدور تلك الدعوة من سلطة الحكم الانتقالي في مالي.

مابان.. تعقد في مابان عاصمة ممكلة اسواتيني قمة قادة دول الاتحاد الجمركي لدول جنوب إفريقيا "بتسوانا وليسوتو وناميبيا وجنوب إفريقيا واسواتيني" التي يدشن أعمال دور انعقادها الثامن ملك اسواتيني "مسواتي الثالث"، ومن المقرر أن تبحث القمة عدة موضوعات تتعلق بالتسهيلات الجمركية المتحدة لدعم التجارة البينية والاستثمارات والتصدير والتصنيع.