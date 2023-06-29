مشايخ القبائل والقيادات الشعبية يهنئون محافظ شمال سيناء بعيد الأضحى

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء عدد من مشايخ القبائل والعواقل ورموز العائلات والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية ورجال الدين الإسلامي، في ديوان عام المحافظة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وقدم المشايخ والعواقل والحاضرون التهنئة بالعيد الى محافظ شمال سيناء وقيادات الدولة، علاوة على تقديم الشكر للسيد الرئيس لاهتمامه بسيناء وتنفيذ مشروعات التنمية والتعمير بها.

من جانبه قدم المحافظ التهنئة الي جميع المواطنين من أبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معلنًا عن استمرار عمليات التنمية والتعمير على أرض المحافظة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى في شتى القطاعات، مع التركيز على المرافق الخدمية ومشروعات خدمة المواطنين.

كما قدم اللواء محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني التهنئة إلى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بعيد الأضحى المبارك، خلال زيارته إلى المحافظ في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

كما قدم قائد الجيش الثاني الميداني التهنئة إلي أبناء محافظة شمال سيناء بالعيد، ناقلًا تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة والإنتاج الحربي إلى أبناء سيناء.

وأكد قائد الجيش على أن محافظة شمال سيناء تشهد إستقرارًا أمنيًا كبيرًا بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة المدنية والشرفاء من أبناء سيناء، مشيدًا بالإنجازات التي تتم علي أرض شمال سيناء بفضل توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

من جانبه أعرب اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن شكره وتقديره للقوات المسلحة على جهودها في مكافحة الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها في ربوع سيناء بالتزامن مع تنفيذ خطط التنمية الشاملة في مختلف مدن شمال سيناء.