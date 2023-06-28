آلاف المواطنين يتوافدون على مراكز شباب القليوبية احتفالا بعيد الأضحى

شهدت مراكز شباب القليوبية اقبالا كبيرا من المواطنين على مدار اليوم وسط أجواء احتفالية ومهرجانات وكرنفالات فنية وألعاب ترويحية وملاهي ، عروض فنون شعبية وهدايا وجوائز للمشاركين فى الأنشطة خلال فاعليات اليوم الأول من مبادرة *العيد أحلى بمراكز الشباب* التى تطلقها وزارة الشباب والرياضة للعام الثانى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي،وزير الشباب والرياضة، ويتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وفى هذا الصدد أشار الدكتور محمود الصبروط ،وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، أن مراكز شباب القليوبية اعدت برنامج شامل لاحتفالات العيد يشمل جميع انحاء المحافظة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي،وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، واستقبال المواطنين وأعضاء مراكز الشباب ،وتنفيذ برامج احتفالية تتضمن العديد من الأنشطة وإتاحة إمكانات المراكز للجمهور، وتتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال ، فقرات فنية واستعراضية ، العاب إلكترونية ، مسرح عرائس ، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات والأنشطة الموجودة بمراكز الشباب ،كافتيريات ،مطاعم ،صالات تنس الطاولة ،بلياردو،ألعاب الالكترونية وحمامات السباحة .

وأضاف الصبروط ، أن مراكز شباب القليوبية قد نجحت فجر اليوم فى استقبال مئات الالاف من المواطنين لأداء صلاة العيد ،ويستمر تنفيذ المبادرة على طوال ايام العيد وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، مؤكدا أن استمرار تنفيذ المبادرة يأتى استمرارا لما حققته من نجاح كبير فى الاعياد السابقة من استقبال ملايين المواطنين من مختلف المراحل السنية على مستوى الجمهورية للاستفادة من البرامج والخدمات والدور المجتمعى الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة من خلال رؤية واستراتيجية والوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية، كونها مراكز تنويرية جاذبه للنشء والشباب والأسرة المصرية.

جدير بالذكر أن مراكز شباب القليوبية فتحت أبوابها للمواطنين والاعضاء اعتبارا من استقبال المصلين لأداء صلاة العيد، وتستمر المراكز فى تنفيذ المبادرة على مدار أيام العيد ،وتستمر التغطية الإعلامية من خلال وحدة المنسقين الاعلامين بالوزارة والمركز الاعلامى بالمديرية ، كما حرصت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية على تنفيذ غرف عمليات و تكثيف المتابعة لمراكز الشباب خلال مدة تنفيذ المبادرة وتأتي هذه الأنشطة والفاعليات تحت رعايةالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية،وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية .