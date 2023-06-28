رسميًا.. أهلي جدة يضم أفضل حارس مرمى في 2021

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الأربعاء، ضم السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي بشكل رسمي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصدر الأهلي السعودي، بيانًا، أعلن من خلاله التعاقد مع حارس مرمى تشيلسي السابق إدوارد ميندي حتى عام 2026، أي لمدة 3 مواسم مقبلة.

وأشارت بعض التقارير إلى أن الصفقة كلفت خزائن النادي السعودي 20 مليون يورو، ليحصل على خدمات أفضل حارس مرمى في عام 2021.

وشارك ميندي في 12 مباراة مع تشيلسي في الموسم الماضي، وحافظ على نظافة شباكه مرة واحدة، بعدما انتقل إلى البلوز من رين الفرنسي في صيف 2020.

وحقق ميندي ألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع تشيلسي، ليصبح أسد التيرانجا لاعبًا جديدًا في صفوف أهلي جدة بداية من الموسم المقبل.