بورسعيد للموسيقى العربية تحيي حفل ليلة العيد فى مدينة طور سيناء

شهد مسرح مقصد العائلة بمدينة طور سيناء ، فعاليات الحفل الفنى الذى احيته فرقة بورسعيد للموسيقى العربية بقيادة الفنان رجب الشاذلى و مدير الفرقة شادي مجيد ومنسق الفرقة الفنان طارق مدبولي ، بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة ٣٠ يونيو .

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى، أعقبه تواصل الفقرات الفنية للحفل ، بحضور اللواء أحمد الاسكندرانى سكرتير عام المحافظة نائبا عن الوزير المحافظ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، النائب حميد أبو بريك عضو مجلس النواب ، مبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء ، أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء .

بدأت الفقرات الفنية بأغنية يا حبيتى يا مصر غناء هنا نعيم تلاها أغنية اكدب عليك ألاء مجدى ثم محمد النوتي يا حلاوتك يا جمالك و جانا الحسيني مستنياك و مسعد عتمان ساكن ف حى السيدة و محمود رحيم عيون بهية و اختتم محمد مخلص بأغنية على رمش عيونها.

و قال الشاعر السيد السمري مدير قصر ثقافة بورسعيد أن الفرقة سوف تحيي حفلآ آخر غدآ اول ايام العيد بمدينة شرم الشيخ فى إطار إستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ، للمشاركة المجتمعية الفعالة وخاصة في المناسبات القومية والوطنية والدينية من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل و التعاون الفني بين فرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكي و فرع ثقافة جنوب سيناء بتكثيف الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية بجنوب سيناء ، بهدف تحقيق العدالة الثقافية وتنمية ورعاية الموهوبين والنابغين بالمحافظة

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