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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 7 قضايا اتجار بالأقراص المخدرة في حملة أمنية بدمياط

مواد مخدرة
مواد مخدرة
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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر سعد – كفر البطيخ - الزرقا) وقسمى شرطة (ثان دمياط – رأس البر).
أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة  بإجمالى مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلوجرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 10,500 كيلوجرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلوجرامات – كمية من مخدر الهيروين – كمية من الأقراص المخدرة – طبنجة – فرد محلى  - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 7 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
 

قطاع الأمن دمياط كفر سعد المواد المخدرة الهيروين فارسكور الطلقات